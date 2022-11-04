В первом выпуске сезона всех участниц заинтриговал загадочный мальчик, который записал обращение.

В первом эфире романтического реалити шоу "Холостяк", который состоялся 28 октября, внезапно "объявился" сын главного героя. Мальчик, очень похожий на Алекса Топольского, записал видеообращение к одной из участниц. Девушки очень удивились, так как изначально сообщалось, что у героя нет детей.

Во втором эфире шоу выяснилось, что загадочный ребенок - это крестный сын Алекса. А слухи о том, что это сын Топольского, пустила участница Оля ради шутки. Вот как девушка прокомментировала ситуацию во втором выпуске:

"Я хотела разыграть девочек и сказала, что у тебя есть сын. Но тут реакция пошла. Я планировала рассказать им, но забыла".

Напомним, во втором эпизоде шоу "Холостяк" Алекс Топольский попрощался с рекордным количеством девушек.

Холостяк 2022 - где и когда смотреть

Новый сезон "Холостяка" выходит по пятницам в 19:00 на телеканале СТБ. 3 выпуск 12 сезона "Холостяк" покажут на СТБ 11 ноября.

Отметим, что этот сезон отсняли еще до 24 февраля. Изначально его планировали показать весной, однако премьеру отложили на неопределенное время из-за полномасштабного вторжения РФ. Затем создатели заявили, что покажут "Холостяк-12" осенью и назначили дату премьеры - 30 сентября. В этот день за несколько часов до начала шоу в пресс-службе телеканала сообщили, что премьера снова откладывается "по производственным причинам". Первый эпизод вышел 28 октября.

Также УНИАН писал, что названы наиболее вероятные претендентки на победу в "Холостяке".

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