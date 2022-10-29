Несмотря на то, что только 28 октября вышел первый выпуск нового сезона, в соцсетях уже выяснили, кого же Топольский выберет в финале.

28 октября на телеканале СТБ показали первый эпизод 12 сезона шоу "Холостяк". Премьеру проекта переносили дважды. Первый раз из-за войны, второй - по "производственным причинам".

Поэтому зрители с нетерпением ждали новой романтической истории. Не успели они выбрать своих фаворитов, как в сети "спалили" победительницу.

Ей, вероятно, окажется Саша - 25-летняя харьковчанка, которая занимается по жизни спортом, духовным развитием и медитациями. Юзеры выяснили, что именно она получит кольцо в финале проекта.

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Как оказалось, девушка последнее время живет в Майами, где и главный герой проекта Александр Топольский. Подтверждением тому стали снимки в Instagram, где Саша решила отметить свою геолокацию.

К слову, именно ее очень многие зрители выбрали в качестве своей фаворитки. Такой вывод можно сделать по многочисленным комментариям под ее публикацией.

Напомним, "Холостяк" Алекс Топольский после первого выпуска заговорил о любви.

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