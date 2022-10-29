28 октября на телеканале СТБ показали первый эпизод 12 сезона шоу "Холостяк". Премьеру проекта переносили дважды. Первый раз из-за войны, второй - по "производственным причинам".
Поэтому зрители с нетерпением ждали новой романтической истории. Не успели они выбрать своих фаворитов, как в сети "спалили" победительницу.
Ей, вероятно, окажется Саша - 25-летняя харьковчанка, которая занимается по жизни спортом, духовным развитием и медитациями. Юзеры выяснили, что именно она получит кольцо в финале проекта.
Как оказалось, девушка последнее время живет в Майами, где и главный герой проекта Александр Топольский. Подтверждением тому стали снимки в Instagram, где Саша решила отметить свою геолокацию.
К слову, именно ее очень многие зрители выбрали в качестве своей фаворитки. Такой вывод можно сделать по многочисленным комментариям под ее публикацией.
Напомним, "Холостяк" Алекс Топольский после первого выпуска заговорил о любви.