12-й сезон романтического шоу стартовал 28 октября. Зрители уже озвучивают свои догадки касательно вероятной победительницы.

4 ноября на экраны выходит второй эпизод 12 сезона романтического шоу "Холостяк". Поскольку главный герой Алекс Топольский живет в США, вероятную победительницу проекта можно вычислить по тому, кто сейчас живет в Америке, пишет 24 канал.

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Настя из Одессы

Нутрициолог и мама двоих детей сейчас находится в Беверли-Гиллз, Калифорния. Туда она отправилась в марте. Ранее девушка рассказывала, что ей несколько раз отказывали в визе, однако сейчас все получилось.

Ранее в stories девушка поделилась:

"4 отказа по студенческой и туристической визам. Разбитые мечты учиться в NYFA. Отношения, не выдержавшие расстояния. И еще куча всего, что было так бережно похоронено с этими четырьмя отказами, и сейчас я здесь. Как и мечтала, всей семьей я в США. Но мне больно".

Саша из Харькова

25-летняя харьковчанка, которая занимается по жизни спортом, духовным развитием и медитациями, также часто постит в своем блоге фотографии из Америки. Интересно, что многие зрители именно ее выбрали фавориткой проекта.

Вот что Саша рассказывала в Instagram-stories:

"Жить в Америке всегда было моей мечтой, с подросткового возраста я считала себя американизированной. Дважды подавалась на туристическую визу, дважды отказывали… Я пересекла границу в Тихуане, получила пароль и теперь могу быть здесь некоторое время. Сейчас занимаюсь всеми документами, чтобы получить вид на жительство".

Марина из Харьковской области

Бьюти-косметолог сообщила своим подписчикам, что сейчас живет в Лос-Анджелесе:

"Привет всем! Я рада сообщить, что сейчас работаю в Лос-Анджелесе. Любые инъекции для вашей красоты".

Там девушка находится с мая этого года.

Виктория из Киева

Бывшая девушка Тараса Цимбалюка живет в Майами - там же, где и Топольский. Вот что она сама рассказывала в своем блоге в августе:

"Только сейчас понемногу приходит осознание, что я не просто турист, а что действительно живу в другой стране. Нравится ли мне жизнь в Майами? Скорее нет, чем да. Я помню почти два года, проведенных в Нью-Йорке, и как я не хотела возвращаться в Украину. Сейчас все наоборот, не было еще и дня, чтобы я не думала о возвращении в родной Киев".

Напомним, в сети рассекретили победительницу "Холостяка-12".

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