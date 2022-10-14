Премьера 12 сезона состоится совсем скоро.

На официальной странице романтического реалити-шоу "Холостяк" в Instagram появилась информация о возможной дате премьеры 12 сезона с Алексом Топольским.

Премьеру 12 сезона переносили уже несколько раз. Она должна была состояться еще весной 2022 года, но из-за полномасштабного российского вторжения создатели проекта решили перенести показ.

Позже появилась информация о том, что премьера состоится 30 сентября, но за несколько часов до эфира зрителей расстроили новостью о том, что и в этот раз они не увидят на телеэкранах "Холостяка".

Видео дня

Сейчас же создатели проекта намекнули, что 12 сезон может стартовать через две-три недели.

"Это Алекс, он - холостяк. Холостяк, который уже ждет-не дождется премьеры 12 сезона, как вы или даже мы. Ну, недели две-три, как говорится, и все будет", - сообщает пресс-служба проекта.

Алекс Топольский - кто это

32-летний Алекс долгое время жил в Майами, где построил успешный бизнес, связанный с недвижимостью. Но искать любовь он вернулся в Украину. Он неоднократно говорил о том, что ищет ту, с которой у него будут одинаковые взгляды на жизнь и ценности.

Кроме того, сейчас главный герой 12 сезона "Холостяка" помогает украинкам, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасая детей от обстрелов.

Холостяк 2022 - где смотреть

Премьера нового сезона состоится на телеканале СТБ. Точная дата выхода станет известна чуть позже. При этом ранее говорилось о том, что она состоится этой осенью.

Напомним, ранее в сети эпично высмеяли перенос "Холостяка" и главного героя Топольского.

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