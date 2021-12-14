Мужчина рассказал, что ему часто "прилетает" в сети из-за расставания со Златой Огневич.

Андрея Задворного "атаковали" зрители шоу "Холостячка" после того, как он признался, что расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений.

Поэтому на странице в Instagram он решил ответить всем своим хейтерам.

Победитель "Холостячки-2" рассказал, что ему очень хотелось ответить на едкие комментарии в сети, но он решил сдерживать себя.

Читайте такжеПобедитель шоу "Холостячка-2" назвал причину расставания со Златой Огневич"Никогда раньше у меня не было столько внутреннего импульса доказывать, что я не верблюд. Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие - мой ответ ничего не даст и никого не переубедит", - отметил Андрей.

Он подчеркнул, что ему не за что оправдываться, потому что это его жизнь.

"Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я и которая выбрала меня. Я имею право разочароваться. Я имею право на то, что у меня проходят чувства. Я имею право на то, чтобы у меня что-то не получилось, при этом, оставаясь честным перед собой и девушкой", - рассказал Задворный.

"Я не мог и не хотел принимать других решений, потому что в прошлом я действовал так, как чувствовал правильным в тот момент", - подытожил бывший возлюбленный Златы Огневич.

Как сообщалось, после проекта "Холостячка-2" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца. Пара рассталась по инициативе мужчины. Он рассказал, что его чувства к девушке остыли.

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Автор: Ольга Робейко