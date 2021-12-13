"Холостячка" поблагодарила всех за поддержку.

Главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич разоткровенничалась после пост-шоу, в котором стало известно, что она рассталась с Андреем Задворным.

"Жизнь - это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших- время всё расставит на свои места", - написала девушка в Instagram.

Читайте такжеПобедитель шоу "Холостячка-2" назвал причину расставания со Златой ОгневичПо ее словам, после такого сложного периода в жизни она не будет прежней, но она все равно благодарна за этот опыт и трансформацию.

"Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию, и за путь, который начала к себе", - рассказала Огневич. Этими словами она многих удивила, ведь очень нелегко оставаться на позитиве в такой сложной ситуации.

Также она поблагодарила всех за поддержку и теплоту, благодаря чему "холостячка" не чувствовала себя одинокой.

Как стало известно в эфире пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта", Злата Огневич рассталась с предпринимателем Андреем Задворным. Пара пробыла вместе полтора месяца. Мужчина признался, что именно он был инициатором расставания. Он говорит, что перестал ощущать то, что было раньше. "Были чувства, а теперь их нет", - сказал он.

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Автор: Ольга Робейко