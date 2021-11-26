Для ночной прогулки по отелю актриса выбрала прозрачное платье из тонкой черной сетки.

Украинская актриса и бывшая "холостячка" Ксения Мишина показала поклонниками новые фото из отпуска в Абу-Даби. Мишина отдыхает на курорте Rixos Premium Saadiyat Island и на ночную прогулку отелем решила надеть соблазнительное прозрачное платье, а под него комплект черного белья.

Фотографии экс-"холостячка" опубликовала на своей странице в Instagram.

"Good night", - коротко подписала сообщение актриса. На фото Мишина в блестящем платье позирует на фоне отеля и бассейнов, демонстрируя стройную фигуру.

Читайте такжеКсения Мишина, Бритни Спирс, Том Круз: 5 звезд, которые побывали в психушкеФанаты актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях, восхищаясь как фигурой Мишиной, так и ее нарядом - некоторые даже спрашивали, где можно приобрести такое же платье. "Прекрасная, бомбезные фото, эталон женственности", - комментируют фото подписчики актрисы. Фанаты не забыли также упомянуть и о победителе "Холостячки" Александре Эллерте. "Он уже и так кусает локти, хватит", - иронизируют в комментариях.

Напомним, Мишина после расставания с Эллертом зажгла с другим мужчиной.

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Автор: Екатерина Малюга