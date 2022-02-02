Актрисе пришлось извиниться за свои слова.

Голливудская актриса Вупи Голдберг, удостоенная четырёх главных американских престижных наград - "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони", оказалась в центре скандала после высказывания о Холокосте.

Актрисе пришлось извиниться после того, как она вызвала возмущение зрителей за неоднократное утверждение в эфире шоу The View на канале ABC о том, что "Холокост не связан с расой", сообщает CNN.

Шоу частично было посвящено решению школьного округа штата Теннесси запретить роман "Маус", изображающий ужасы Холокоста. Ранее в штатае удалили книгу из своей учебной программы по английскому языку для восьмого класса, сославшись на "грубый, неприемлемый язык" и рисунок обнаженной женщины.

Читайте такжеБайден вляпался в скандал, обматерив журналиста (видео)Во время круглого стола Голдберг сказала, что была удивлена ​​тем, что нагота в "Маусе", а не сам Холокост, по-видимому, беспокоит школьный совет.

Актриса отметила: "Если вы собираетесь это сделать, то давайте будем честны, потому что Холокост не связан с расой". Она добавила, что Холокост был связан с "жестокостью человека по отношению к человеку", и сказала, что в нем участвовали "две белые группы людей".

Позже в своем заявлении в Twitter Голдберг заявила, что допустила ошибку в своем комментарии. "В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост — это не раса, а бесчеловечность человека по отношению к человеку. Как отметил Джонатан Гринблатт: "Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, которого они считали низшей расой".

Она добавила: "Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой и она никогда не прекратится. Я сожалею о причиненной мною боли".

Напомним, ранее учитель в США заставил детей играть в Холокост. По словам одного из родителей, роль Адольфа Гитлера исполнял еврейский мальчик.

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