Известный шеф-повар активно помогает украинской армии.

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который уже более десяти лет живет в Украине, продолжает помогать украинской армии и поддерживает боевой дух своих поклонников.

В своем Instagram-блоге телекулинар поделился выводами, сделанными после такого длительного промежутка времени, который он прожил здесь. Также он аргументировал, почему именно победа будет за Украиной.

"Что я узнал про украинцев за 12 лет жизни в этой стране? Очень воспитанные и трудолюбивые люди. Их объединяет что-то большее чем язык, история, цвет кожи и территория. Украинец - это дух. Украинцы не мальчики для битья, которые попадались России все эти десятки лет. Украина - маленькая страна относительно России

Украинцы - великая нация. Украинец остаётся украинцем не смотря на то, где сейчас живет. Поэтому мы получили такую колоссальную поддержку мира", - написал Хименес-Браво.

Кроме того, по его наблюдениям, украинцы - очень образованная нация.

"Украинцы - это работящие пчёлы, которые в нужный момент объединяются и становится воинами. Они и до войны были волевыми и сильными. Но война их так сплотила, что этим вдохновляется весь мир. Украинцы - я горд, что живу с вами эти 12 лет и пропитался вашим духом", - резюмировал Эктор Хименес-Браво.

Отметим, за несколько дней до полномасштабного вторжения российской оккупационной армии в Украину, Хименес-Браво улетел в отпуск в родную Колумбию. Однако узнав о происходящем, шеф-повар принял решение вернуться в Украину. Здесь кулинар активно помогает украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за нападения оккупантов. Хименес-Браво в своих ресторанах готовит еду для военных ВСУ, теробороны, больниц.

Напомним, Scorpions изменили слова песни Wind of change в поддержку Украины.

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