Ведущий объяснил, почему решил так сделать.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник впервые рассказал о недавнем отдыхе за границей во время войны.

Не секрет, что его жена Кристина показывала фото и видео из отпуска в Доминиканской Республике в своем Instagram. На кадрах она везде позировала лишь с тремя сыновьями, однако на днях сам Григорий признался, что был рядом с семьей все это время.

По словам Решетника, он как многодетный папа несовершеннолетних детей имеет законное право выезжать за границу. Однако ведущий решил не афишировать свой отдых, чтобы не задеть чувства украинцев.

Видео дня

"Я был рядом со своей семьей, просто не объявлял это публично. Я не хочу огорчать своими фото с отдыха тех людей, кто не имеет такой возможности", - отметил Григорий в комментарии для программы "Ранок у великому місті".

Сама же Кристина добавила, что отдых нужен был всем членам их семьи, ведь они хотели немного сменить обстановку.

К слову, путешествие звездных супругов к океану было с приключениями. Сначала жена Григория Решетника рассказала, что их не хотели выпускать из Украины. Позже она призналась, что были недоразумения со страховкой на машину, но потом все решили и они едва не опоздали на самолет.

Напомним, ранее Кристина Решетника рассказала о встрече с россиянами на отдыхе.

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