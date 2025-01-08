Кристина рассказала о приключениях во время путешествия.

Жена известного украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - поехала в отпуск с тремя сыновьями. Однако не обошлось без приключений.

По ее словам, путешествие началось не так, как планировалось. В частности, после того, как Кристина проехала около 1000 км до границы с Польшей, ее с сыновьями развернули обратно.

"Без приключений не обошлось. Развернули на границе... Пришлось возвращаться обратно в Украину - скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", - написала Решетник в своем Instagram.

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Однако жена ведущего так и не раскрыла причину, но добавила, что все же смогла доехать до польского аэропорта в Польше.

"Сутки добирания из Киева до аэропорта... Были ЧП при выезде из Киева, не без сюрпризов на границе, но мы добрались. А раньше 20 минут и вылетаешь из Борисполя... Уже даже забылось, что такое было. Но несмотря на усталость дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в безопасноти. И знаете, что они первое сказали, когда услышали звук самолетов: "Мама, это баллистика или НЛО?" - написала блогерша.

Затем Кристина отметила, что их рейс задерживается. В какую страну женщина летит с сыновьями - она не отметила.

Напомним, ранее жена Григория Решетника призналась, сколько килограммов набирала во время беременностей.

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