"Захватывающе": девушка Илона Маска решила продать часть души за $10 миллионов

Певица выставляет на продажу рисунки и фотографии, над которыми работала последние 10 лет.

Возлюбленная Илона Маска певица Grimes продает часть души за 10 миллионов долларов.

Читайте такжеИлон Маск с певицей Grimes назвали сына в честь искусственного интеллекта и истребителя (фото)В недавнем интервью с Bloomberg девушка сообщила о скором открытии ее первой арт-выставки, которую можно будет посмотреть онлайн до августа.

На выставке певица представит свои рисунки и фотографии, над которыми работала последние 10 лет. Самая примечательная вещь – картина стоимостью 10 миллионов долларов, к которой прилагается документ на приобретение части души Grimes.

«Я не хочу, чтобы кто-то ее купил, поэтому мы установили такую цену. Чем глубже мы погружались в эту идею, тем более интересной с точки зрения философии она становилась. Мне очень хотелось подключить к искусству своего юриста. Идея фантастического искусства в виде юридических документов кажется мне очень захватывающей».– рассказала девушка.

Певица добавила, что почувствовала себя художником раньше, чем музыкантом.

Ранее УНИАН сообщал, что Grimes и Илон стали родителями. Для миллиардера это уже шестой ребенок, а вот для певицы – первый.

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