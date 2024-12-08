Кажанна рассказала о том, как ее несправедливо уволили с работы.

Известная украинская певица Кажанна, которая недавно презентовала мощный трек "Колискова", поделилась в интервью Маше Ефросининой неприятной историей из прошлого. Еще до начала своей музыкальной карьеры, работая в Одессе в сфере обслуживания, она столкнулась с дискриминацией и нарушением ее прав из-за использования украинского языка.

Один из клиентов, которого обслуживала Кажанна, требовал, чтобы она разговаривала с ним на русском. Певица отказалась, ссылаясь на закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает работников сферы обслуживания общаться на государственном языке.

Такая принципиальная позиция возмутила клиента, и он пожаловался руководству. Вместо того, чтобы встать на защиту своей работницы, руководство поддержало клиента. Кажанну отчитали, обвинив в неуважении к клиенту и создании конфликтной ситуации. Более того, ей пригрозили увольнением без выплаты заработной платы.

Кажанна не испугалась и решила бороться за свои права. Она опубликовала в Instagram сообщение, в котором подробно описала ситуацию и обвинила компанию в дискриминации по языковому принципу.

История быстро получила огласку и вызвала волну возмущения в соцсетях. Пользователи массово поддержали певицу, осуждая действия компании и клиента.

"Я просто действовала по закону, но потом я им устроила. Со скандалом уходила. Они меня захотели уволить, лишить меня зарплаты из-за этого скандала, а еще из-за того, что я на складе снимала тик-токи в обеденный перерыв. Они хотели меня по-тихому уволит, а я делаю сториз, что компания увольняет людей за украинский язык и за то, что они хотят жить какой-то жизнью кроме работы. Они думали, что все пройдет, но разлетается эта штука и их комментарии начинают бомбить. Уже через час мне звонит главная пиарщица", - поделилась артистка.

В конце концов, руководство компании было вынуждено отреагировать на публичный скандал. Они связались с Кажанной, извиняться за неуместное поведение и предложили ей вернуться на работу с выплатой всех причитающихся средств и премий.

Однако Кажанна отказалась от предложения, удовлетворившись выплатой заработной платы. Она уволилась из компании, придерживаясь своей принципиальной позиции по защите украинского языка и прав работников.

Напомним, Кажанна перевела хит Тины Кароль на украинский язык.

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