Александр Будько снимал в городе новый выпуск своего шоу "Отвал ног".

Ветеран войны, главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько стал свидетелем взрывов в Одессе. Он вместе со съемочной группой находился на берегу моря и в этот момент на город полетела российская ракета.

Военный приехал в Одессу для съемок очередного выпуска своего проекта "Отвал ног". Целью программы является проверка украинских городов на инклюзивность. Именно в день съемок оккупанты пытались нанести удар по Одессе.

Баллистическую ракету сбили возле пляжа "Ланджерон", где "Терен" записывал прощание со зрителями и подводил итоги выпуска. Момент попал на видео, и "холостяк" обнародовал его в своем Instagram.

"После такого эмоционального прощания Одесса не покинула нас без эмоциональных качелей. Потому что страна-навоз ударила баллистической ракетой по городу", - отметил ветеран войны.

После громких взрывов в городе Александр призвал украинцев объединяться и помогать ВСУ. Он также выразил свою благодарность силам ПВО, который сбили вражескую ракету.

"Спасибо силам ПВО, что это сбитая ракета. Каждый день во многих прифронтовых городах украинцы продолжают жить на этих волнах, как и мы в Одессе. С волшебного черноморского заката и впечатлений от неравнодушных одесситов до сбития над твоей головой "Искандера". Одесситы! Украинцы! Давайте объединяться! И давайте делать больше, чем просто для себя!" - добавил Будько.

В комментариях жители Одессы поделились, что в условиях постоянной угрозы и взрывов они живут уже более двух лет:

"Ужасно. И так ежедневно выдерживаем все мы. Берегите себя, Александр"

"Ужас, я бы сама напугалась. Сложное сейчас время. Саша, береги себя"

"Так и живем..."

К слову, "Терен" потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. Весной 2024 года стало известно, что Александр станет главным героем шоу "Холостяк", премьера которого ожидается осенью. Ветеран рассказывал, что он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним, ранее новый "холостяк" Александр Терен ответил, готов ли стать отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: