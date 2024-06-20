Ветеран войны признался, что мечтает о большой семье.

Ветеран войны, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал о своем видении отношений, которые планирует построить на проекте. В частности, знаменитость ответил, готов ли к рождению детей.

Будько признался, что мечтает о большой семье. Военный также объяснил, как отнесется к тому, что у его избранницы будет ребенок от предыдущего мужа.

По словам "Терена", его это не пугает. Он убежден, что дети не могут быть помехой для построения отношений. Однако "холостяк" в шутку добавил, что ребенок не должен быть старше его.

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"Я всегда мечтал о большой семье. Поэтому, если я влюблюсь в женщину, у которой уже есть дети, я готов стать любящим отцом. Главное, чтобы ребенок не был старше меня", - указал Александр.

Что известно о новом сезоне шоу "Холостяк"

О старте нового сезона объявили в мае этого года. После того как телеканал СТБ представил нового "холостяка", украинки обрушили сайт. Только за сутки поступило более 500 заявок от женщин.

Главный герой 13 сезона - Александр Будько с позывным "Терен", который потерял обе конечности во время выполнения боевого задания на фронте. По его словам, он ищет украиноязычную девушку, которая понимает и принимает людей с инвалидностью. Ранее Александр подчеркивал, что не будет строить отношений с той, кто стереотипно относится к ветеранам войны.

Также он добавлял, что у него нет идеала красоты. Единственное, что важно для него - это искренность и честность девушки, которая не идет на проект за популярностью. Премьера нового сезона ожидается уже осенью этого года.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, будет ли новый сезон "Холостячки".

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