Российской певице "Глюкозе" запретили въезд в Украину на 3 года

Россиянка неоднократно посещала оккупированный Крым в нарушение требований законодательства Украины.

Российской певице Наталье Ионовой, более известной под сценическим именем "Глюк'oZa", запретили въезд в Украину на 3 года - до 6 августа 2023 года.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, россиянка прибыла в Украину в числе пассажиров рейса из Минска.

При оформлении пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный Россией Крымский полуостров.

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"Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что в Украину она планировала попасть в личных целях.

"За нарушение требований закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее выступавшая в аннексированном Крыму российская певица отменила гастроли в Украине.

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