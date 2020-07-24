Выступавшая в аннексированном Крыму российская певица отменила гастроли в Украине

Певица планировала выступить в Киеве и Одессе.

Российская певица Zivert, которая ранее выступала в аннексированном Крыму, отменила концерты в Украине. Девушка планировала выступить в Киеве и Одессе.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

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"Мне дико жаль сообщать вам об этом, но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный̆ срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам. Но пока ситуация диктует нам свои правила", - написала Zivert.

Она также сообщила, что возврат средств за приобретенные билеты можно осуществить с 21.07 по 28.07.

Как сообщал УНИАН, Zivert должна была выступить в Одессе сегодня, 24 июля, а 4 августа - в Киеве.

Напомним, что о выступлениях Zivert в аннексированном Крыму сообщали российские СМИ. Также афиша ее концерта сохранились на сайте отеля Yalta Intourist.

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