Геннадий уже пережил одну операцию.

Известный украинский ведущий, актер, звезда шоу "Затерянный мир" Геннадий Попенко получил ранение на войне. Военный, который мобилизовался в начале полномасштабного вторжения, травмировал ногу.

Знаменитость рассказал, что ранение он получил во время службы на Запорожском направлении. Это произошло во время военных тренировок. Попенко неудачно упал и травмировал ногу. В результате у него произошел двойной перелом кости и разрыв связок.

"Я был на Запорожском направлении. Во время тренировки произошло падение неудобное, со столкновением. Во время столкновения уже произошел перелом. Потом произошло падение, из-за чего у меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено вместе, как единый организм", - поделился Геннадий.

Ведущий уже перенес одну операцию, во время которой врачи установили ему в ногу титановые импланты и болты. По словам Попенко, медики заверили его, что совсем скоро он восстановится и вернется к службе. Пока что актер проходит реабилитацию и надеется на скорейшее выздоровление.

"Мне там сейчас накрутили болтов, титановых имплантов, какую-то новую связочку мне сварганили из моих связочек и сказали: "Иди гуляй, все будет хорошо". Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока связочка гуляет, не до конца меня слушает, но мы с ней пытаемся найти контакт", - указал военный.

К слову, в 2022 году Геннадий пополнил ряды 59-й отдельной механизированной бригады. Однако позже артист начал выполнять задачи в "Культурном Десанте". Там он занимается морально-психологическим состоянием бойцов.

Напомним, ранее Геннадий Попенко ответил, должны ли артисты воевать. А также он высказался о звездах, которые сбежали из Украины.

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