Во время одного из своих выступлений, российский юморист посмеялся над тем, как лидер страны-агрессора себя восхваляет.

Российский юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин во время одного из своих концертов высмеял российского диктатора и предложил увековечить его, установив Путину 300-метровый бронзовый памятник. Отрывок речи Максима опубликовал Telegram-канал "Быстрый фокус".

"Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе Лада Калина, а на Ладе Калине стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", - сказал Максим Галкин со сцены.

После его слов зал взорвался смехом, зрители громко аплодировали.

Также пародист упомянул и о том, что с российского рынка уходят западные компании. Максим подчеркнул, что с уходом LEGO испарилась последняя надежда на изготовление качественных самолетов в России.

Напомним, в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

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