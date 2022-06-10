Пародист позировал в солнцезащитных очках.

Российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин выложил фото, сделанное на побережье. Там он позировал в черных шортах для плавания и солнцезащитных очках. Снимок был опубликован на странице в Instagram.

"Кубиков ещё нет, шарики наметились", - коротко написал Максим под постом.

Отметим, на фоне видно море и пляж. Скорее всего, этот снимок был сделан в Израиле, где сейчас пребывает артист со своей супругой и детьми-двойняшками.

Напомним, в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

Также УНИАН писал, что роскошный особняк Галкина и Пугачевой в России выставлен на продажу.

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