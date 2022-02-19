Пугачева собралась на шоппинг с дочерью / коллаж УНИАН
Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео со своей супругой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой.
На своей странице в Instagram Галкин якобы "подловил" 72-летнюю Примадонну с дочкой, когда они собрались покупать подарки к "23 февраля".
"У нас шоппинг", - сказала Лиза отцу.
"Так это сюрприз. Девочки по магазинам пошли", - ответил Галкин.
На видео Пугачева в очередной раз покрасовалась своим молодежным образом, представ перед мужем в полушубке и высоких сапогах. Волосы она собрала в пучок.