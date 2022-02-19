Шоумен опубликовал новое видео с Примадонной и дочерью.

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал новое видео со своей супругой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой.

На своей странице в Instagram Галкин якобы "подловил" 72-летнюю Примадонну с дочкой, когда они собрались покупать подарки к "23 февраля".

"У нас шоппинг", - сказала Лиза отцу.

"Так это сюрприз. Девочки по магазинам пошли", - ответил Галкин.

На видео Пугачева в очередной раз покрасовалась своим молодежным образом, представ перед мужем в полушубке и высоких сапогах. Волосы она собрала в пучок.

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