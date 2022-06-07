Под раздачу попали Соловьев и Скабеева, которые называли Галкина предателем Родины.

Российский шоумен Максим Галкин дал концерт в Тель-Авиве, во время которого пошутил о кремлевских пропагандистах. Он потроллил Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые называют его предателем Родину из-за антивоенной позиции.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

"Я говорю "Нет войне" – они называют меня предателем. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Это нормально? Нравится, не нравится – НАТО расширяется", – сказал со сцены Галкин.

Также он отметил, что Скабеева и Соловьев вскоре могут начать нападать не только на Украину, но и на другие страны. И произойдет это от страха.

"Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну – в "сухопарку", шведский стол – в "обжираловку". Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!" – высказался шоумен.

Напомним, ранее Галкин на концерте в Израиле поддержал Украину.

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