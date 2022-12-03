KRUTЬ рассказала, почему Украина может второй раз подряд одержать победу в конкурсе.

Украинская певица KRUTЬ рассказала, может ли Украина снова победить на Евровидении и почему эта победа сейчас для нас очень важна.

По ее словам, за рубежом сейчас находится большое количество украинцев, поэтому у нас есть все шансы победить на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение в 2023 году.

"Вы прекрасно знаете, что сейчас за границей очень много украинцев, и именно представитель от Украины может одержать победу", - сказала Марина Круть в интерью УНИАН.

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Она добавила, что Евровидение - это такой конкурс, в котором несется бэкграунд политики:

"Например, в европейских странах артист - это синоним гражданской позиции. Поэтому те месседжи, которые он несет, какую музыку поет, думаю, должны транслировать актуальные события, которые происходят в его стране. Думаю, что то, что в прошлом году транслировала группа Kalush Orchestra, было очень актуальным. Поэтому считаю, что мы должны еще больше побеждать", - добавила певица.

Организаторы Евровидения-2023 изменили правила

Недавно стало известно, что теперь весь мир может присоединиться к голосованию на Евровидении-2023. Проголосовать за своего фаворита могут и россияне, ведь пока на них действует лишь один запрет - выступление на самом конкурсе.

"Меня это совершенно не касается. Самое главное, чтобы на этом конкурсе не звучал к***пский язык", - прокомментировала ситуацию Круть.

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