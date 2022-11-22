Создатели конкурса внесли значительные изменения, которые понравились не всем.

В 2023 году состоится очередной масштабный песенный конкурс "Евровидение", однако он претерпел изменения. Впервые в истории конкурса голосовать смогут все страны мира, а не только участвующие в нем.

Более того, теперь именно зрители будут решать, какие страны пройдут в финал, не считая Великобританию, Францию, Германию и Испанию, так как это страны-основатели конкурса и они автоматически попадают в финал. Оценки жюри и зрителей будут суммировать только в финале "Евровидения".

Стоит отметить, что пользователи сети не пришли в восторг от этой идеи из-за опасений, что американцы не поймут европейскую музыку и значительно снизят балы, что может сказаться на результатах конкурса.

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Евровидение-2023: что известно

17 декабря состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023. В нем примут участие 10 претендентов на место в самом конкурсе. А выбирать представителя на Евровидение-2023 будет тройка суддей - лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Отметим, Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле. Европейский вещатель EBU принял решение проводить конкурс именно там, несмотря на победу Украины в 2022 году. По официальным данным, представители EBU оценили вопрос безопасности и решили, что организовать мероприятие на территории Украины не представляется возможным из-за обстрелов РФ.

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