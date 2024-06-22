Юморист поделился, как пережил потерю друга.

Известный украинский юморист, ведущий и актер "Лиги Смеха" Фима Константиновский с грустью вспомнил гибель своего друга - комика Романа Иваненко. Он рассказал о похоронах коллеги.

Как известно, Роман трагически погиб в бою с врагом на фронте в 2023 году, защищая Украину. По словам Константиновского, ему до сих пор сложно говорить о смерти актера, несмотря на то, что прошел уже год.

Юморист рассказал, что прощание команды "Наш формат" с военным было очень сложным. Еще недавно они вместе выступали на одной сцене, а сейчас он со слезами на глазах говорит о похоронах коллеги.

"Помню, как мы ездили в Каменец-Подольский, когда из "Нашего формата" погиб Ромка. Помню, как вся команда стоит, я помню их на сцене, а они стоят на кладбище... Это жестко", - со скорбью отметил Фима.

К слову, Иваненко отправился на фронт добровольцем. Он служил в рядах 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. В конце января 2023 года с тяжелым ранением Роман попал в плен к оккупантам. Через месяц воин героически погиб под Угледаром. У звезды "Лиги смеха" осталась жена Екатерина, с которой он был вместе более 10 лет.

Напомним, ранее Фима Константиновский рассказал о состоянии Виктора Розового после ранения.

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