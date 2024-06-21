Мужчины много лет дружат.

Украинский ведущий и звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский впервые рассказал о своем друге-военном Викторе Розовом, который получил серьезное ранение головы на фронте.

По словам Фимы, сейчас Розовый проходит курс лечения после травмы. Однако иногда мужчины встречаются и общаются.

"Я с ним говорил. Мы с ним неоднократно виделись. Я езжу к нему. Не могу ничего о нем рассказывать, я был удивлен, что он вообще опубликовал фотографию свою. Витя проходит реабилитацию и есть много людей, которые ему помогают. Это не снимается и не фотографируется, потому что это не для этого. Витя воин и большой молодец. Он очень требователен к себе. Ему было трудно", - рассказал Константиновский в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

К слову, актер Виктор Розовый пошел защищать Украину от российских оккупантов в составе 3-й ОШБр. В апреле этого года получил сложное осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. Более двух недель Розовый находился в тяжелом состоянии и лежал в больнице.

Напомним, ранее жена комика Виктора Розового сообщила о его состоянии после тяжелого ранения на фронте. Она отметила, что как только ему станет лучше, то мужа перевезут лечиться за границу.

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