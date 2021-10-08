Певица SLAVIA активно строит сольную карьеру после развода и делится своими успехами с подписчиками.

Бывшую супругу украинского артиста Дзидзьо, певицу Ярославу Притулу, которая выступает под сценическим псевдонимом SLAVIA, сравнили с его коллегой и кумой – певицей Ольгой Цибульской.

Притула поделилась с подписчиками в Instagram новым фото с загадочной подписью:

"Никогда ничего плохого не происходит, и менять ничего не нужно. Вселенная организовала все это по определенной причине, и в любой ситуации есть совершенство. Единственная реакция на эту ситуацию может быть только поиск решения".

"Вам, наверное, нужно писать хиты для Цибульськой. Вы не так давно на эстраде, но достигли большего", "Когда видела интервью с Цибульской, она говорила, что может вам написать песню. Но столько лет она на эстраде, то я не знаю ее песен, чтобы были хитами, кроме песен с Дзидзьо, – отреагировали поклонники. – "Супер", "Умница", Секс", "Стильная", "Славия – талант".

Дзидзьо и SLAVIA: развод

Читайте также"Я была пьяна": Оля Полякова рассказала о "роковом" сексе с другомВ апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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Автор: Виолетта Орлова