Против Шелби Линн началось расследование.

В Литве подозревают в клевете ирландскую певицу Шелби Линн - девушку, которая первой обвинила Тилля Линдеманна из Rammstein в изнасиловании. После ее заявления с похожими обвинениями выступили еще несколько фанаток артиста. Теперь же против Линн началось расследование, его ведет прокуратура Вильнюса.

"Расследование было начато в июле 2023 года после получения заявления от адвоката фронтмена Rammstein. Чтобы не мешать продолжающемуся расследованию, более подробная информация разглашаться не будет", - сообщили BILD в прокуратуре.

Известно, что Линн обвиняла Линдеманна в том, что ее "накачали наркотики" и якобы заставляли заниматься сексом. Это, по ее словам, произошло на вечеринке после концерта Rammstein в Вильнюсе.

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Свое заявление Линн сопровождала снимками своих синяков, которые она якобы получила в тот вечер. При этом певица говорила, что не помнит, чем закончились события. Но теперь фанатку подозревают в том, что она могла солгать.

Обвинения Линдеманна в насилии - что известно

После того как Шелби Линн обвинила Линдеманна в насилии, с похожими заявлениями выступило еще несколько женщин. В июне стало известно, что против Линдеманна возбудили уголовное дело. По данным СМИ, расследование велось по статье об изнасиловании.

Адвокаты певца все обвинения отрицали. Однако скандал повлиял на репутацию всей группы. Из-за этого появилась информация о том, что Rammstein на грани распада.

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