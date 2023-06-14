По данным источников, обвинения против певца выдвинули несколько женщин.

Против вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследованием занимается прокуратура Берлина, сообщает Berliner Zeitung.

"Как подтвердили в юридическом комитете Палаты представителей, к музыканту есть несколько претензий. Теперь их будет проверять прокурор. В чем именно заключалось подозрение, не сообщается", - отметило издание.

Также сообщается, что за последние дни обвинения против Линдеманна выдвинули несколько женщин. Они рассказали, что во время концертов их приглашали на вечеринки. Молодых фанаток якобы звали провести время с певцом, эти ситуации казались им "пугающими".

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"По словам некоторых женщин, половые акты были", - добавило издание.

Также сообщается, что сам Линдеманн все обвинения отрицает. Адвокаты артиста отметили, что в сети появилось немало претензий от женщин. По словам представителей певца, все слова о том, что он мог кого-то насиловать или приглашать на вечеринки, где девушек "накачивали" алкоголем, являются неправдой.

Скандал вокруг Тилля Линдеманна - с чего все началось

В мае вокруг певца и группы Rammstein разгорелся скандал. Ирландская певица Шелби Линн заявила, что она была приглашена на вечеринку с музыкантами перед их концертом в Вильнюсе. Там Линдеманн якобы пригласил ее в отдельную комнату, где старался напоить ее текилой и склонял к сексу. По словам певицы, утром она проснулась с синяками. Что с ней случилось - она не помнит.

На фоне этого появилась информация о том, что группа Rammstein на грани распада. Коллектив считает, что скандал повлияет на них всех.

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