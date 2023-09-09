Совсем недавно артист поднимал на концерте флаг Украины, а теперь он вспомнил о работе в РФ с путинистами Запашными.

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн удивил своим поступком. Артист, который поддерживал Украину, внезапно "забил" на свою позицию и нашу страну, выпустив клип с россиянами.

Для видео к песне Zunge Линдеманн снимался в Московском цирке вместе с тиграми скандальных путинистов-дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных. Помимо этого, в клипе снялась российская актриса Аглая Тарасова, которая не осмелилась осудить путинский режим и полномасштабную войну.

В целом, над клипом работали практически одни россияне. В описании к видео также указано, что его снимала звезда "Ералаша" Анна Цуканова-Котт, которая тоже не осудила войну и кремлевский режим. Известно, что клип был снят в 2021 году. Однако зачем Линдеманн решил публиковать его сейчас - остается загадкой.

Видео дня

При этом на YouTube-канале артиста комментарии к видео с россиянами закрыты. Вероятно, Линдеманн догадывался о том, что получит немало критики от пользователей.

Для росСМИ премьера клипа стала радостной новостью. Они принялись хвалить россиян, которые принимали участие в создании видео. При этом издания страны-агрессора умалчивают о дате съемок. Вероятно, так они хотят "подогреть" интерес читателей к версии о том, что Линдеманн решил "переобуться". Сам артист свой поступок никак не комментирует.

Позиция Линдеманна по войне РФ против Украины

Напомним, в марте 2022 года солист группы Rammstein приятно удивил своих фанов из Украины. Он опубликовал снимок в шапке с логотипом украинского лейбла Mozgi. Сообщалось, что тогда Линдеманн помогал украинским беженцам в Берлине.

Помимо этого, группа отменила тур в РФ, запланированный на 2022 год. На сайте Rammstein также было размещено заявление, в котором артисты рассказали о войне и том, что ее устроили россияне. Однако при этом музыканты отметили, что им "хочется помнить о человечности, которую разделяют как российские, так и украинские граждане".

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