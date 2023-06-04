Легендарный музыкальный коллектив переживает непростые времена.

Известная на весь мир группа Rammstein оказалась на грани распада. Об этом информирует издание Bild, ссылаясь на свои источники. Причиной стали проблемы с законом у фронтмена Тилля Линдеманна - против него выдвинули обвинения в том, что после концерта в Вильнюсе он якобы изнасиловал фанатку.

Так, 25 мая ирландская певица Шелби Линн сообщила, что ее вместе с другими девушками пригласили на вечеринку с группой перед концертом в Вильнюсе. На этой вечеринке Тилль Линдеманн пригласил ее в отдельную комнату, где угощал текилой и склонял к сексу. Линн уточнила, что проснулась на утро с синяками и кровоподтеками, однако что было накануне - не помнит.

"Участники группы считают, что поведение Линдеманна затянуло их в грязь. В последние годы снова и снова появляются намеки на раздор. Говорят, что также обсуждалось завершение музыкальной карьеры группы", - цитирует Bild своего источника.

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Чем известна группа Rammstein

Rammstein - это немецкая индастриал-метал группа, образованная в 1994 году в Берлине. Группа стала популярной благодаря своему уникальному звучанию, мощным живым выступлениям и провокационной эстетике.

Так, музыкальный стиль Rammstein сочетает тяжёлый индастриал-метал с элементами танцевальной музыки, электроники и готики. Их музыка характеризуется громкими гитарами, мощным ритмом, яркими клавишными и характерным вокалом Тилля Линдеманна.

На концертах, чтобы добавить яркости и драйва, группа использует пиротехнику и световые эффекты.

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