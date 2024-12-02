Государство выплатило родителям ведущего 100 тысяч долларов.

Известный украинский телеведущий и режиссер Евгений Синельников, автор тревел-шоу "Орел и Решка", поделился историей о том, как его родители получили компенсацию за дом в Гостомеле, который был полностью уничтожен российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения.

В интервью Славе Демину Синельников рассказал, что дом его родителей превратился в руины в результате обстрелов. Семья воспользовалась государственной программой "еВосстановление", которая предусматривает финансовую помощь пострадавшим от войны.

Процесс получения компенсации оказался непростым. Сначала к родителям Синельникова приехал специалист, который оценил степень разрушений и рассчитал стоимость восстановления. Согласно оценке, государство выплатило почти 100 тысяч долларов, но эта сумма покрывала только стоимость коробки дома, без учета мебели, техники и других вещей.

"Им дали деньги, и они сейчас купили другой дом. Выплаты, конечно, меньше. Это уже не говоря о мебели, телевизоре, вещах, даже такие штуки, которые невозможно оценить - старые фотографии родителей", - рассказал Синельников.

Еще одним сложным условием программы был отказ от земельного участка в Гостомеле в пользу государства. Родители Синельникова согласились на это, поскольку решили не отстраивать старый дом, а приобрести новое жилье.

Синельников отметил, что сумма компенсации, хоть и была значительной, не покрыла всех расходов на строительство. Кроме того, из-за изменения курса валют семья потеряла часть средств.

"Государство посчитало квадратные метры, их оценило и дало сумму отстроить коробку. Они дали нормальную сумму, она не покрывает все строительство. Почти 100 тысяч долларов. Дом был 180 квадратных метров. Но дали по одному курсу, а когда деньги пришли через четыре или пять месяцев, курс увеличился, и родители немного потеряли", - пояснил режиссер.

Напомним, Евгений Синельников рассказал о самой болезненной потере из-за войны.

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