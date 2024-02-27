Она пока не ответила на критику.

Британскую актрису Аню Тейлор-Джой, которая известна по фильмам "Ход королевы", "Дюна" и другими киноработами, обвинили в пропаганде анорексии.

Недавно 27-летняя девушка опубликовала черно-белое фото у себя в Instagram, на котором позирует в корсете. Он максимально стянул ее талию. Фотография сразу набрала более миллиона лайков.

Подписчики начали писать, что не стоит публиковать такое в сеть, потому что это пропагандирует нездоровое похудение.

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Реакция подписчиков

Поклонники активно начали комментировать фото актрисы.

"Это имеет очень болезненный вид. С вами все в порядке после длительного ношения такого корсета?"

"Молодые женщины могут взять пример с вас, а это не очень хорошо"

"Как плохо носить корсет. Я надеюсь, что люди этого не будут повторять"

"Понимаете ли вы, насколько корсеты вредны для женского здоровья и их не следует рекламировать?"

"Анорексия - это не шик".

Интересно, что британская журналистка Танит Кэри тоже отреагировала на эту фотографию и осудила актрису.

"Женское тело - это биологическая реальность. Не модный шаблон. Ранее врачи обвиняли корсеты в развитии анемии, образовании тромбов, обмороках, бесплодии, выкидышах и проблемах с пищеварением", - написала Кэри.

Сама же Аня Тейлор-Джой пока не комментировала хейт подписчиков.

Что известно об Ане Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой родилась в США. В школе постоянно участвовала в спектаклях. Свободно владеет английским и испанским языками. Сначала она работала моделью, а затем ее заметил продюсер. Фильмы с ее участием принесли ей популярность и признание. Она является обладательницей премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме", премии Американской Гильдии киноактеров, а также номинантка на премию BAFTA и "Эмми".

Напомним, недавно актриса Эми Шумер рассказала, что узнала о проблемах со здоровьем благодаря хейту.

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