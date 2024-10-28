Она взяла с собой сына Нестора.

Известная украинская певица Оля Цибульская сообщила о выезде за границу вместе с сыном Нестором.

О своем решении она написала в Instagram. Артистка отметила, что это не "побег" и все произошло достаточно спонтанно.

"Я уехала из Украины. Решение принялось в один день. Это не побег. Это сознательное желание изменить жизнь. Я запланировала дела, записалась к косметологу, легла спать, не спала, потому что громко, и на утро произошло это", - написала Цибульская.

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Также Оля добавила, что отменила все свои планы на ближайшее время и отправилась в дорогу с 9-летним сыном.

"У меня внутренние реформы. Я забрала Нестора из школы и мы едем. Простояли на границе 10 часов. Я не была готова совсем".

Однако куда именно поехала исполнительница и планирует ли потом возвращаться в Украину - она не отметила. И позже лишь показала в сети два билета на самолет.

Напомним, ранее певица Оля Цибульская заявила о своем желании уйти на фронт.

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