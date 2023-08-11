Звезде припомнили ее карьеру в России, когда в Украине уже продолжалась война.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролировала по России после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, оказалась в центре нового скандала.

Как сообщает "Радио Свобода", звезда приехала в один из крупнейших центров для беженцев в Варшаве. Она привезла бытовую технику, спортивное снаряжение для детской площадки. Впрочем, без конфликтных ситуаций не обошлось.

На встрече было несколько десятков человек. Из зала певицу спросили: "Кто Путин?". На что она ответила: "Это не человек". Также у Лободы спросили, будет ли она давать концерты в России. Знаменитость ответила, что "это невозможно".

"Ну как возможно давать концерты в России, если я бросила все, оставила свою карьеру, которая была на пике и просто сказала всем "до свидания", - сказала Лобода.

Часть людей, увидев Светлану Лободу, демонстративно уходила прочь. На мероприятии присутствовали и ее сторонники. На видео с места встречи слышно, что люди из зала вспомнили звезде, как она "недавно кричала, что Путин хороший".

"Она приезжает, манипулирует этой показной добротой. Это реально отвратительно", - прокомментировала одна из беженок.

Другие скандалы с Лободой

Напомним, что перед этим Лобода публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Она подошла к юной жительнице Харькова и с улыбкой спрашивала, кто ей заплатил за ее протест.

Потом Лобода попыталась извиниться за свой поступок, однако вызвала лишь новую волну хейта. Лобода утверждала, что просто "неудачно пошутила".

А совсем недавно Лобода оскандалилась на одном из концертов. Звезда, которая до полномасштабного вторжения активно гастролировала по России, выступила с русскоязычными хитами, обмотавшись украинским флагом.

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