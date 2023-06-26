Артистка обвинила 16-летнюю выпускницу школы, которая пришла на одиночный пикет, в том, что ей якобы заплатили.

Светлана Лобода извинилась перед девочкой из Харькова Дариной, которая пришла на концерт с плакатом "Харьков против Лободы". Певица заявила, что в тот момент якобы была на эмоциях, поэтому позволила себе сказать лишнего.

"Тогда я была взволнована и на эмоциях. Вообще такие концерты вызывают много эмоций, на которых ты делаешь вещи, за которые неудобно. Сегодня я хочу извиниться перед Дариной и ее родителями, если я обидела их. Я никого не хотела обидеть – не было таких целей и намерений. Я пыталась как-то разрядить обстановку и неудачно пошутила. Извиняюсь за это", - цитирует Лободу издание "Факти".

Также Светлана Лобода отметила, что принимает все обвинения в свой адрес и уважает мнение каждого украинца.

За что Лободу бойкотируют в Украине

Певица Светлана Лобода после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, продолжала зарабатывать кровавые рубли в Москве, тем самым спонсируя агрессию.

Одумалась Лобода лишь после начала полномасштабной войны, и то не сразу. С тех пор она активно выступает в поддержку Украины и проводит благотворительные концерты.

Один из таких состоялся в Харькове 25 июня, где звезда выступила бесплатно для людей на улице.

На мероприятие пришла девочка с плакатом "Харьков против Лободы". Звезда подошла к ней и спросила кто за это заплатил, что очень возмутило общественность.

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