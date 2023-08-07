Украинская певица Светлана Лобода оскандалилась на одном из концертов. Звезда, которая до полномасштабного вторжения активно гастролировала по России, выступила с русскоязычными хитами, обмотавшись украинским флагом.
Фрагментом этого выступления Лобода поделилась в своих Instastories. На кадрах видно, как во время исполнения трека "40 градусов" в крайне откровенном наряде кто-то из зала передал певице украинский флаг. Она накинула его себе на плечи и продолжила петь на русском.
Этот поступок "разнесли" даже россияне. Телеграм-канал "Самые СЛИВки" заявил, что на видео четко виден "эталонный патриотизм" Лободы.
"С голой ж*пою... в голом купальнике, с флагом на шее и хитом на русском", - отметил канал.
Впрочем, на этом Лобода не остановилась. Во время того же выступления она окуталась накидкой в стиле флага Украины и произнесла речь о "испытании и силе людей". Кстати, об этом Лобода также говорила на русском языке.
"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "я патриотка" со сцены в Ницце рассказывает о" непростых испытаниях "украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы до ног обмотайся - не поможет", - прокомментировал канал "Культурная прачечная".
Другие скандалы с киноа
Напомним, что скандальная певица Светлана Лобода недавно выпустила новый трек на украинском языке. Кроме этого, она внезапно заговорила о "событиях, братьях и проститутках". Она призвала слушателей "открыть сердце и почувствовать" ее песню.
А перед этим певица публично унизила девушку с плакатом "Харьков без Лободы". Она подошла к юной жительнице Харькова и с улыбкой спрашивала, кто ей заплатил за ее протест.
Скоро она попыталась извиниться за свой поступок, однако вызвала лишь новую волну хейта. Лобода утверждала, что просто "неудачно пошутила".