Украинцы протестуют против выступлений певицы.

Известная певица Светлана Лобода приехала в Харьков, где дала концерт прямо посреди одной из улиц. Однако не все горожане были рады ее появлению.

Так, на выступление знаменитости пришла юная девушка. Она принесла с собой плакат с надписью "Харьков без Лободы". На это обратила внимание и сама певица. Она подошла к девочке и начала публично ее унижать.

"Моя хорошая, ну, кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?" - спросила Лобода.

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Затем она убрала микрофон ото рта и продолжила что-то говорить харьковчанке. Последняя молча стояла в это время. В конце певица заявила: "Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться".

Почему Лободе не рады в Украине

Певица долгое время работала на российский рынок. После 24 февраля 2022 года она долго не могла определиться со своей позицией по большой войне. Затем она все же заявила, что поддерживает Украину.

Лобода даже приезжала в родной Ирпень и говорила, что готова оказать финансовую помощь на восстановление города. Однако даже это не помогло певице "отбелиться" после заработков в РФ.

Например, у нее должен был состояться концерт в Киеве. Певица сказала, что он будет благотворительным. Однако вскоре его отменили из-за возмущения украинцев.

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