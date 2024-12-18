Она подготовила своим детям сюрприз.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая стала мамой для приемных дочерей Мишель и Софии, рассказала, какой подарок подготовила своим детям на Новый год.

В интервью "ЖВЛ" она призналась, что купила своим девочкам игрушку, но необычную. На рынке появилась игрушка с искусственным интеллектом.

"Игрушка с искусственным интеллектом. Ну, это же интересно. Это у них новинка. Она только пришла", – восторженно поделилась звезда.

Также артистка рассказала, как будет встречать Год Зеленой Деревянной Змеи. По словам Могилевской, 31 декабря она проведет на сцене, а 1 января отправится с детьми в отпуск.

Мишель и София, продолжила Наталья, будут находиться в лагере, а она будет наслаждаться процедурами. А вот вечером они все вместе будут ужинать и общаться.

Отметим, Наталья Могилевская сообщила о том, что удочерила двух девочек 1 января 2024 года, как раз на Новый год. Она призналась, что долго скрывала это, потому что сначала хотела дать детям возможность адаптироваться к новой жизни. Известно, что Мишель и София потеряли родителей во время войны в Украине.

Напомним, ранее Наталья Могилевская трогательно поздравила приемную дочь с 13-летием.

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