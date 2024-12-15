Она также показала, какие подарки получила девочка.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в этом году удочерила двух девочек, сообщила о празднике в семье.

Оказалось, что сегодня, 15 декабря, ее старшая приемная дочь Мишель празднует свой день рождения. Имениннице исполнилось 13 лет.

По случаю праздника Наталья устроила сюрприз для девочки. В частности, они вместе с младшей дочерью Софией сделали праздничный плакат с пожеланиями и украсили комнату шариками.

"Сегодня день рождения моей нежной, моей сказочной Мишель! Она по характеру как две капли воды похожа на меня, а внешне похожа на меня настолько, что Лада Лузина говорит: "Зачем ты всем сказала, что это не твоя дочь, могла бы сказать, что ты ее скрывала и все бы поверили". Поздравляю, люблю и благодарю, потому что я с тобой счастлива, моя дорогая", - написала Могилевская в своем Instagram.

Певица также показала, какие подарки получила именинница. Среди презентов были книжки, чашка, одежда и самый главный подарок - ролики, о которых мечтала девочка.

"Сколько радости и счастья теперь. Ролики", - написала Наталья.

К слову, Могилевская не показывает лица приемных дочерей, который воспитывает с мужем Валентином. Известно, что они сложно адаптировались к новой жизни, ведь были травмированы из-за войны.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала, как вместе с 4-летней дочерью ставила елку.

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