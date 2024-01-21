Сейчас путиниста везде бойкотируют.

Путинист Филипп Киркоров еще в 2010 году снялся в эпизодической роли в сериале "Сваты". Он буквально на несколько минут появился в кадре и сыграл самого себя.

Как сообщают росСМИ, Киркорова вырезали из сериала из-за бойкота после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Отмечается, что на сюжет вырезанная сцена, где Киркоров вместе с другими актерами посещает винодельню, не влияет.

Известно и то, что сейчас в России отменили все концерты путиниста. В том числе он не будет выступать 8 марта, как было запланировано ранее.

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К слову, критик Сергей Соседов считает, что рано или поздно Киркоров вернется на сцену и на экран. По его словам, певца отовсюду вырезают потому, что его лицо приелось зрителям.

Однако Соседов убежден, что спустя какое-то время бойкот Киркорова прекратится, а скандал с "голой вечеринкой" Ивлеевой забудется.

Напомним, ранее актер Андрей Исаенко рассказал историю о Киркорове. Он признался, что еще в детстве увидел по телевизору Филиппа Киркорова, который вместе с Аллой Пугачевой пел "Зайка моя". Именно в этот момент у Исаенко возникло желание также стать известным.

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