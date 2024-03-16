Он пока не комментирует эту ситуацию.

Российского певца Филиппа Киркорова, который активно поддерживает кровавую политику Кремля, могут лишить звания народного артиста РФ.

И хоть ему удалось вымолить прощение у диктатора после скандальной "голой вечеринки", но, похоже, это не помогло. Так глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в стране-агрессоре Виталий Бородин отметил, что стоит проучить Киркорова снова. Певец, якобы, не уважает россиян, поэтому не может иметь звание народного артиста.

"Люди не глупые... А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя "отменяет", не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в драке с охранником "Крокуса". Делает все что хочет, может "послать" журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может", - сказал Бородин в интервью для одного росСМИ.

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Мужчина также отметил, что у путиниста недавно нашли квартиру за миллиард рублей (это примерно 419 миллионов гривень).

"Они все подпольные миллионеры, миллиардеры", - добавил Виталий.

Сам Филипп пока не комментировал эту новость.

К слову, после участия в "голой вечеринке", когда выступления Киркорова начали активно бойкотировать и даже вырезать из фильмов и концертов, он заявил, что его никто не отменял.Он якобы сам захотел дать себе творческий перерыв, чтобы переосмыслить некоторые вещи.

Напомним, ранее австралийское правительство ввело санкции против звезд-путинистов.

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