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Модель Эшли Грэм напугала фанатов сломанным зубом

15:50, 19 июня 2020
Звезды
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Эшли Грэм сломала зуб / фото instagram.com/ashleygraham/

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Звезда рассказала, что ее мама Линда приготовила овсяное печенье. И когда она его укусила, то у нее откололся передний зуб под корень.

Кого-то из поклонников это видео напугало, а кого-то насмешило. Так, многие фанаты восхитились чувством юмора модели и отметили, что даже без переднего зуба она восхитительно выглядит.

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A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on

Как сообщал УНИАН, ранее Эшли Грэм показала семейное фото.

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