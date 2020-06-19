Модель Эшли Грэм напугала фанатов сломанным зубом

Модель сломала передний зуб на верхней челюсти.

Американская plus-size модель Эшли Грэм сломала передний зуб на верхней челюсти, когда пробовала овсяное печенье.

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Звезда рассказала, что ее мама Линда приготовила овсяное печенье. И когда она его укусила, то у нее откололся передний зуб под корень.

Кого-то из поклонников это видео напугало, а кого-то насмешило. Так, многие фанаты восхитились чувством юмора модели и отметили, что даже без переднего зуба она восхитительно выглядит.

Как сообщал УНИАН, ранее Эшли Грэм показала семейное фото.

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