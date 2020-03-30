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Люблю своих мальчиков: пышнотелая Эшли Грэм показала семейное фото

23:01, 30 марта 2020
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Эшли Грэм / Фото: instagram/ashleygraham

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Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.

"Очень люблю своих мальчиков!" - коротко подписала фотографию Грэм.

На снимке модель и ее муж Джастин Эрвин стоят посреди поля. На руках Эшли Грэм держит своего маленького сына, которому совсем недавно исполнилось два месяца. 

"Как замечательно!", "Какая прекрасная семья", "Великолепно выглядите", - поспешили прокомментировать фолловеры.

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Теги: #фото