Люблю своих мальчиков: пышнотелая Эшли Грэм показала семейное фото

Плюс-сайз модель опубликовала новое фото с маленьким сыном и мужем.

Пышнотелая красотка Эшли Грэм поделилась с поклонниками милым семейным фото.

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Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram.

"Очень люблю своих мальчиков!" - коротко подписала фотографию Грэм.

На снимке модель и ее муж Джастин Эрвин стоят посреди поля. На руках Эшли Грэм держит своего маленького сына, которому совсем недавно исполнилось два месяца.

"Как замечательно!", "Какая прекрасная семья", "Великолепно выглядите", - поспешили прокомментировать фолловеры.