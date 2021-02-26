Модель часто демонстрирует свое тело.

Пышнотелая модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует возле зеркала абсолютно голой. Единственное, у нее на голове полотенце, которое она надела после мытья головы.

При этом обнаженную грудь Эшли прикрыла рукой и показала язык. Стоит отметить, что Грэм - не стандартная модель, она снимается в plus-size. Она часто демонстрирует свои пышные формы и несовершенства на теле.

"Просто позволим этому скриншоту из сегодняшнего видеоблога говорить самому за себя ... это хорошо", - подписала фото Эшли.

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Автор: Диана Могилевич