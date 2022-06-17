Даже после того, как закончился скандальный суд между бывшими возлюбленными, актриса продолжает поднимать эту тему в СМИ.

Американская актриса Эмбер Херд заявила, что до сих пор любит Джонни Деппа. И это после их громкого развода и после публичного судебного разбирательства, в ходе которого выяснилось, что она подложила Деппу в кровать фекалии и оклеветала его, обвинив в насилии.

О том, что у Эмбер до сих пор осталось чувства, она сама рассказала в интервью изданию NBC News, пишет CNN.

"Я люблю его. Я любила его всем сердцем. И я старалась изо всех сил, чтобы наши совершенно сломленные отношения наладились, но я не смогла. У меня нет к нему никаких плохих чувств или недоброжелательности. Я знаю, что это трудно понять", - пожаловалась Херд.

Актриса добавила, что так и не смогла смириться с тем, что они с Джонни Деппом больше не вместе.

Тем временем Депп закатил вечеринку за $300 миллионов в честь победы в суде над Эмбер Херд.

Напомним, Джонни Деппа обвинили в избиении коллеги.

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