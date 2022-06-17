Только недавно звезда "Пиратов Карибского моря" выиграл суд над своей экс-супругой Эмбер Херд, как теперь его снова ждут разбирательства.

Всемирно известного актера Джонни Деппа обвиняют в избиении коллеги. Иск подал его бывший коллега по фильму "Город лжи" (2018) Грегг Брукс. Во время съемок он исполнял роль менеджера по подбору локаций. Об этом сообщает издание NewsWeek.

Известно, что Депп якобы ударил Брукса кулаком в грудь во время словесной перепалки. Один из свидетей сообщил, что актер лишь "заступился за бездомную афроамериканку", которую Брукс оскорблял во время съемок. Также свидетель отрицает тот факт, что Джонни избивал Грегга.

Сообщается, что судебный процесс не будут транслировать всему миру, как это было в случае с делом Эмбер Херд.

Напомним, в апреле телеканал Sky News запустил трансляцию судебных заседаний бракоразводного процесса Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Одним из самых обсуждаемых моментов стало признание Эмбер Хёрд в том, что актриса испачкала кровать бывшего мужа фекалиями после его заявления о намерениях развестись. Скандальная история произошла еще в 2016 году. На суде Хёрд призналась, что таким образом пыталась "пошутить" над своим мужем.

Также УНИАН писал, что экс-жену Деппа Эмбер Херд после скандального развода вырезали из фильма "Аквамен 2".

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