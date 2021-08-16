Американский актер Джонни Депп заявил, что его бойкотируют голливудские продюсеры из-за судов с экс-женой Эмбер Херд.
Об этом сообщает The Sunday Times.
По словам Деппа, из-за обвинения в домашнем насилии к нему изменилось отношение продюсеров. Например, фильм "Великий" с его участием до сих пор не получил дату премьеру.
"И почему? Из-за того, что Голливуд меня бойкотирует?", - пожаловался Депп.
Также он добавил, что в скором времени расскажет всю правду об их отношениях с Эмбер Херд.
Напомним, пара поженилась в 2015 году, но их брак продлился всего один год. Позже актер подал в суд на свою экс-супругу после того, как она одному изданию сказала, что была жертвой домашнего насилия. В прошлом году Депп проиграл суд изданию, которое ранее написало, что он избивал Херд. При этом 2 августа 2021 года нью-йоркский суд частично удовлетворил ходатайство Джонни, который обвинял Эмбер во лжи о пожертвовании денег на благотворительность.
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