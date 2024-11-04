Он долгое время не мог поверить в трагедию.

Украинский певец EL Кравчук впервые рассказал трагическую историю о своей бывшей девушке.

По словам артиста, в середине 2000-х годов он хотел создать семью и планировал ребенка с любимой. Однако у них не получалось стать родителями и пара решила завершить отношения. Но позже Кравчук узнал, что его экс-возлюбленную убили.

"Я очень захотел в какое-то время создать семью и завести ребенка. Я начал над этим работать. Девушка, с которой мы это все делали, была пластическим хирургом из Берлина, была интересным человеком. Но что-то произошло такое... Она попала в очень сложную ситуацию и ее убили", - рассказал певец в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Он также добавил, что ему сообщили о трагедии подруги девушки из Украины.

Артист долго не мог поверить в эту потерю и сложно ее переживал. Однако сейчас отмечает, что оправился и обязательно в будущем создаст семью и станет отцом. Более того, он уже готов к новым отношениям.

"Я жду. Я верю в то, что влюбиться человек должен естественным образом. Невозможно играть в любовь, невозможно врать. Если хочешь влюбиться - открывай сердце".

Напомним, ранее стало известно, что 47-летний украинский певец EL Кравчук признался, что живет с мамой и объяснил причину.

Вас также могут заинтересовать новости: