Светлане Олешко был 51 год.

Украинский режиссер, директор харьковского театра "Арабески" и экс-супруга писателя Сергея Жадана - Светлана Олешко - ушла из жизни. Ей был 51 год.

Печальную новость сообщил Жадан в своем Facebook. Он отметил, что Светлана умерла вчера, 19 декабря. Что стало причиной смерти – пока неизвестно.

"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко - основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 до 2007 года. Светлая память...", - написал Сергей.

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Соболезнования семье высказали коллеги Светланы и ее друзья.

"Талантливая, харизматичная, светлая, она была источником вдохновения для многих из нас. Своей энергией и добром Светлана меняла мир вокруг себя, неся любовь, поддержку и силу каждому, кто ее знал... Светлана, спасибо тебе за все! Всегда буду помнить твою улыбку. Покойся с миром", - написала ее знакомая Наталья.

Что известно о Светлане Олешко

Светлана Олешко стала известной благодаря театральным спектаклям под названиями: "Энеида", "Красный Элвис", "РадиоШансон: Восемь историй о Юрии Зойфере" и другим работам. Последние дни жизни женщина провела в Польше, где находилась с начала войны и работала в Польском театре им. А. Шифман.

С Сергеем Жаданом Олешко развелась после 12 лет брака. За период отношений у них родился общий сын Иван.

Напомним, недавно стало известно о смерти 18-летней участницы талант-шоу "Україна має талант" Эмили Москаленко.

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